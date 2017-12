Twitter do Atlético-GO 'enlouquece' com a vitória sobre o Corinthians

Em seu Twitter oficial, o "Dragão" começou as brincadeiras com o Timão já durante a partida, exaltando a boa atuação do goleiro Marcos, com direito a declarações de amor.

Teve brincadeira até com torcedor que viajou de Goiânia a São Paulo e foi "intimado" a ir em todas as partidas do clube a partir de agora - a equipe é a lanterna do Campeonato Brasileiro.

Em êxtase, a rede social do clube até mesmo cantou e convidou torcedores a ouvirem um disco da dupla Leandro e Leonardo para comemorar a vitória.

Confira alguns dos posts:

DEU SORTE? VAI VIAJAR EM TODAS! https://t.co/EL7rS8PqG5 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 27 de agosto de 2017

AI AI AI AI TÁ CHEGANDO A HORA O DIA JÁ VEM RAIANDO MEU BEM E EU TE QUE IR EMBORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 26 de agosto de 2017

PEGA NOISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, IRMÃOZIN! — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 26 de agosto de 2017