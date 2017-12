McGregor exibe cinturões do UFC: 'Vamos buscar uns de boxe agora, filho'

Fora dos ringues enquanto aguarda a tão esperada luta com Floyd Mayweather, McGregor está aproveitando o tempo para curtir o seu primeiro filho recém-nascido. Através de sua conta no Twitter, o irlandês publicou uma foto do pequeno no meio dos seus quatro cinturões do UFC. Ao lado, uma legenda que retrata os seus planos para o futuro: “Vamos buscar uns de boxe agora, filho”.

A postagem reforça uma informação divulgada nesta quinta-feira pelo TheMacLife.com, em que o campeão do UFC afirmou que assinou contrato para lutar e espera que Mayweather também assine o acordo "nos próximos dias" depois de meses de especulação de um encontro dos dois lutadores de modalidades diferentes.

Mayweather se aposentou do boxe em setembro de 2015 depois de igualar o recorde invicto de Rocky Marciano de 49-0. Depois disso, ele se meteu em uma guerra de provocações verbais com McGregor nas mídias sociais desde que parou. O público pede o confronto. Na quarta-feira, o presidente do UFC, Dana White, revelou que as negociações com McGregor foram concluídas para o potencial combate, que poderia acontecer ainda este ano.