Médico italiano revela dieta para manter Messi 'no nível Bola de Ouro'

Médico de Lionel Messi há alguns anos, o italiano Giuliano Poser explicou, em entrevista ao jornal Corriere della Sera, como transformou não apenas a dieta do argentino, mas também seu estilo de vida.

"Messi estava em uma encruzilhada. Se quisesse permanecer ao nível de Bola de Ouro, teria que mudar", respondeu. Segundo Poser, seu método consiste em obter a maior quantidade de energia de cada músculo de um atleta, trabalhando de forma personalizada com cada um recomendando alimentos específicos e visando a diminuição no número de lesões.

"Não se trata de mudar a alimentação de um jogador, de uma pessoa, mas de ter um estilo de vida completamente novo. Não vou converter alguém em profissional, muito menos em um fenômeno como Messi por comer de determinada forma. É óbvio, mas posso fazer com que ele siga sendo Messi durante um tempo. Digamos que regulo uma máquina fantástica, indicando o uso de comida orgânica, com variedade de cereais crus, frutas e verduras da época, frutas secas, azeite de oliva extravirgem, ovos e peixe fresco. O importante é que sejam os menos processados possíveis", detalha o médico que tem 30 anos de carreira.

Poser também contou a relação que tem com o craque do Barcelona. "Acredito que seja boa, já que não falamos o idioma um do outro. Nos entendemos. É difícil saber a relação emocional que temos. Não sei como tenho conseguido a confiança dele, mas assim está. Não sou mago, nem bruxo, ou guru. Detesto estas etiquetas. Gosto de ser considerado como um médico especialista na área esportiva."