Meia argentino dá carrinho em filho na praia; veja outras 'faltas' em familiares

Alejandro Gomez, do Atalanta, decidiu curtir o recesso do Campeonato Italiano com a família em Dubai, nos Emirados Árabes. Mas, o que era para ser um dia de brincadeiras na areia, se transformou em um momento talvez de aprendizado ao filho, mesmo que da forma mais dura.

Em sua conta no Instagram, o meia argentino publicou um vídeo em que aparece dando um carrinho sem dó em seu filho, Bautista, que brincava com uma bola na praia. "Coitadinho do meu pequeno Bauti, todo rechonchudo", escreveu "Papu" Gómez na legenda da gravação.

Em junho deste ano, Nicolás Tagliafico, zagueiro do Independiente, também realizou lance similar em uma praia. A "falta" dessa vez foi cometida na noiva, Carolina Calvagni.

Outro que deu um carrinho durante uma brincadeira inocente foi o zagueiro belga Vincent Kompany. Após o Manchester City bater o Sunderland por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês 2014/15, os jogadores receberam alguns familiares no gramado do Etihad Stadium. Quando viu sua filha Sienna, de cinco anos, correndo no círculo central, se agachou e deu um carrinho na menina, que caiu logo em seguida.