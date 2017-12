Meia da Colômbia faz gesto racista contra jogadores sul-coreanos em amistoso

O meia da seleção colombiana Edwin Cardona utilizou um gesto racista no amistoso contra a Coreia do Sul nesta sexta-feira, em preparação para a Copa da Rússia, para provocar os adversários.

Em uma discussão, Cardona puxou os dois olhos para ironizar os orientais e fez uma careta para os jogadores sul-coreanos, na partida que foi disputada na Coreia.

Segundo informações de portais europeus, o gesto será avaliado, agora, pela Fifa - que poderá punir o jogador.

Na partida, a Coreia do Sul abriu 2x0 com dois gols de Son Heung-min, jogador do Tottenham Hottspurs. Cristián Zapata, do Milan, descontou para a Colômbia.

Yerri Mina e Miguel Borja, jogadores do Palmeiras convocados para a seleção sul-americana, não entraram na partida.

