Meia da Espanha reclama de polêmica envolvendo Piqué e Catalunha: 'Nos cansa'

O meia Koke, do Atlético de Madrid, minimizou nesta terça-feira a polêmica envolvendo o zagueiro Gérard Piqué, do Barcelona, favorável ao referendo sobre a independência da Catalunha, e garantiu que o elenco da Espanha está focado nos dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

"O ambiente dentro da seleção segue o mesmo. Estamos centrados no jogo com a Albânia, que queremos vencer e garantir a classificação para o Mundial. É nisso que estamos concentrados. Nos cansa esse assunto, sempre o mesmo. Somos profissionais e queremos jogar futebol", garantiu o jogador em entrevista coletiva após ser questionado sobre a recepção ao defensor.

Koke passou quase todo o encontro com jornalistas evitando se aprofundar no tema e citar o nome de Piqué. Coube ao meia Thiago Alcântara, ex-companheiro do zagueiro no Barcelona e atualmente no Bayern de Munique, garantir que não há qualquer divisão no elenco dos campeões mundiais de 2010.

"Enxergamos Gérard como sempre fizemos. Sempre que veio para a seleção foi com compromisso, atitude e alegria. É assim dentro do vestiário. Lamentamos, porque viemos aqui jogar futebol, não vim falar da vida de ninguém, nem da minha. Lamento não poder falar de Albânia e Israel", afirmou o filho do tetracampeão mundial Mazinho.

A Espanha, líder do grupo G, com 22 pontos, três a mais que a Itália, encarará os albaneses nesta sexta-feira, no estádio José Rico Pérez, em Alicante. Três dias depois, acontecerá o encontro com os israelenses, no Teddy Stadium, em Jerusalém.