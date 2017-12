Meia da seleção inglesa se envolve em briga dentro de boate em Liverpool

Ross Barkley reuniu seus amigos na noite deste domingo para festejar a vitória do Everton por 4 a 2 sobre o Leicester no Campeonato Inglês. Porém, o que ele não esperava é que, enquanto curtia a noite na casa noturna Santa Chupitos, de Liverpool, ele seria surpreendido por um rapaz, que começou a desferir socos na direção do jogador, rotineiramente convocado para a seleção inglesa.

As imagens, que começaram a ser divulgadas pelas redes sociais, mostram um homem não identificado partindo para cima de Barkley sem um motivo aparente. Apesar de nenhuma denúncia ter sido foi feita por parte do jogador, não é por isso que não haverá uma investigação. A Himsworths Legal, empresa de advocacia que está trabalhando no caso, saiu em defesa de seu cliente: "Ross foi vítima de um ataque não provocado por um estranho que se aproximou dele na noite de domingo".

Ross barkley getting bingoed #efc #everton #rossbarkley

Com boa visão de jogo e potência no chute, Barkley é um dos grandes ídolos da torcida do Everton, ao lado do belga Romelu Lukaku. Aos 23 anos e já com a Copa do Mundo de 2014 no currículo, ele é rotineiramente especulado nos grandes clubes europeus.