Meia do Atlético de Madrid é assaltado e perde relógio de R$ 233 mil

O meio-campista Jorge Resurrección, mais conhecido como Koke, do Atlético de Madrid, foi assaltado a mão armada na entrada de um estacionamento na capital espanhola, por volta as 19h desta quinta-feira, no horário local. Segundo o jornal El Mundo, o criminoso levou apenas um relógio do jogador, avaliado em 70 mil euros (R$ 233,65 mil).

As autoridades acreditam que Koke tenha sido seguido até a Praça Olavide, no bairro madrilenho de Chamberí. No momento em que ele abaixou o vidro para retirar o tíquete, o assaltante teria avançado, pedido o relógio e, em seguida, fugido de moto.

Koke reportou o crime logo depois e a polícia já está analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar o ladrão.