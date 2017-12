Meia do Botafogo é surpreendido em entrevista com 'gemido do WhatsApp'

A quinta-feira, dia 29 de junho de 2017, é um dia especial para Walter Montillo. Convivendo com inúmeras lesões, o meia argentino oficializou a sua aposentadoria do futebol. Porém, depois de um discurso emocionado justificando a sua escolha, ele passou por um momento constrangedor, mas ao mesmo tempo hilário.

Enquanto concedia entrevista a um repórter do SporTV que estava ao vivo, alguém que estava no clube abriu aquele clássico vídeo com uma gemida constrangedora e Montillo não escondeu sua surpresa: "Nossa!", sendo interrompido pelo repórter, visivelmente sem graça: "Pessoal caiu na risada porque é o áudio famoso do celular".

Assista: