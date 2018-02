Meia do Juazeirense sofre infarto durante treino e morre aos 32 anos

O futebol sofreu uma perda trágica na tarde desta terça-feira, dia 13. O meia Danilinho, de 32 anos, morreu após sofrer um infarto durante o treino da Juazeirense, equipe baiana.

Tudo aconteceu no estádio Paulo Coelho, em Pernambuco. O camisa 10 estava à beira do campo, sentado observando seus companheiros, quando se sentiu mal. Imediatamente foi levado ao hospital mais próximo, o Memorial de Petrolina, no carro do próprio presidente do time, Roberto Carlos.

"A equipe de emergência do hospital fez todos os procedimentos de urgência, o atleta chegou a ser reanimado, mas não resistiu a parada cardíaca e veio a óbito", declarou o clube em nota oficial.

Danilo Caçador de 32 anos era natural de Bauru, cidade do interior de São Paulo, e deixou um filho de 10 anos de idade. O meia iniciou a carreira no José Bonifácio, de onde partiu para a Portuguesa Santista. Acumula passagem por clubes como Atlético-GO, Figueirense e Chapecoense. No ano passado, defendeu Itumbiara e Remo.

