Meia do Real Madrid cria polêmica ao postar foto com produto do Barcelona

Considerado um dos jogadores mais talentosos da Espanha, Isco não tem muito espaço no Real Madrid, recheado de craques em sua posição. Até por isso, ele constantemente é especulado em outras equipes, inclusive o Barcelona, maior rival de seu time. Nesta quinta-feira, ele parece ter decidido aumentar esses rumores, ao posar para uma foto ao lado de seus amigos em que aparece comendo um saco de batatas fritas oficial do clube de Neymar e Messi.

Pouco tempo depois, porém, ele deve ter percebido que aquilo poderia lhe criar problemas e decidiu apagar o post no Instagram Stories. No lugar, Isco postou uma muito parecida, mas desta vez sem o produto do Barcelona.

Apesar dessa atitude para evitar polêmicas, será essa uma dica de Isco sobre seu futuro? Até agora, ele ainda não renovou seu contrato com o Real Madrid.