Meia do Tottenham compra hotel e descobre tesouro arqueológico no porão

Moussa Dembélé, meia do Tottenham, comprou um hotel na cidade de Antuérpia, na Bélgica. O que ele não sabia é que no seu novo empreendimento havia um tesouro arqueológico. Foram encontrados itens como porcelana, esculturas e cerâmica, em uma parede no porão.

"Talvez era lixo do qual alguém queria se livrar, mas isso não é certeza. Encontramos atrás de uma parede no porão itens de porcelana, vidro, cerâmica, decoração de mesa, esculturas, tudo do século 18", disse o arqueólogo Tim Bellens, ao VRT NWS.

O objetos encontrados no hotel de Dembélé serão divididos, uma parte ficará exposta no local e a outra em um depósito na cidade.