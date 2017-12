Meia do Valencia é gravado bêbado em festa e é sacado pelo técnico

O meia espanhol Dani Parejo deverá sofrer uma sanção do Valencia nos próximos dias. O motivo: ele foi filmado em condição de aparente embriaguez durante uma festa, e o vídeo apareceu nas redes sociais. O jogador, um dos mais experientes do elenco valenciano, está sendo criticado pela imprensa e pela torcida, que chegou a pedir a demissão do atleta.

O técnico Cesare Prandelli tentou defender o seu atleta, afirmando que a publicação do vídeo 'é uma estupidez', e que se preocupa com a imagem do jogador - mas vetou sua participação no próximo jogo da equipe nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. Parejo, por sua vez, publicou nas redes uma mensagem pedindo desculpas pelo ocorrido, dizendo que na ocasião estava de folga e não teria treino na manhã seguinte e que, ainda, não conhece as pessoas que aparecem ao seu lado.