'Melhor da história': Maradona dará aula sobre futebol em Harvard

Interessada em compreender melhor o esporte mais popular do mundo, a Universidade de Harvard convidou o campeão da Copa do Mundo de 1986, Diego Armando Maradona para fazer uma palestra sobre futebol. O curioso é que na carta, o argentino é chamado de "o melhor jogador da história", o que justificaria a escolha. O ex-jogador publicou a carta em sua conta no Facebook e aproveitou para agradecer o convite: "Muito feliz de ir para Harvard".

"Gostaríamos de convidá-lo a dar uma palestra na Universidade de Harvard no contexto do curso "O JOGO GLOBAL: Futebol, política e cultura popular", que será oferecido durante a primavera de 2017. A sua presença em Harvard constituiria em uma oportunidade formidável para nossos alunos e para toda a comunidade acadêmica de aprender sobre a vida e as façanhas do melhor jogador da história, e será o complemento mais perfeito para nossas conferências sobre história, sociologia e estética do futebol", diz a carta.