Melhor jogador da Libertadores, Luan dispara contra Sasha: 'É um c...'

Eleito o melhor jogador da Copa Libertadores, Luan, ainda no gramado de La Fortaleza, não se conteve e voltou a cutucar o atacante Eduardo Sasha, do Internacional. "Papai voltou e está aqui. Papai é campeão da América. Grêmio campeão. E o Sasha é c.... E continua um c...!"

Autor de um belo gol na decisão diante do Lanús, nesta quarta-feira, 29, na Argentina, na vitória gremista por 2 a 1, que valeu o tricampeonato da América, Luan devolveu mais uma vez as provocações do rival.

+ Após tri do Grêmio, hospital de Porto Alegre atende pelo menos 169 feridos

+ Renato Gaúcho decreta feriado em Porto Alegre e pede estátua: 'Se não sair, desisto'

+ Douglas sobre tri: 'Não tive participação ativa no título, mas que se f...'

No ano passado, quando o Internacional ganhou o título gaúcho, Sasha festejou com uma valsa, a "dança dos 15 anos", referindo-se ao tempo em que o Grêmio estava sem conquistar títulos nacionais. "Aqui não é Grêmio", disse o atacante colorado.

Ao ser pentacampeão da Copa do Brasil no fim de 2016, Luan rebateu: "Quero mandar um recado a certas pessoas, que falaram muito mal da nossa equipe. Começou a dançar valsa, o c..., coisa que não tem necessidade. Na final do Gauchão, o Sasha gritou que 'aqui não é Grêmio'. Quero dizer que ele tem razão. Aquilo lá não é Grêmio. Esse ano somos campeões. Isso é o que importa. Ele que não fale essas coisas. Somos campeões e ele é um c..."

Artilheiro do Grêmio na temporada, com 18 gols, junto com Lucas Barrios, Luan pintou de azul o seu e o cabelo dos companheiros, inclusive de Renato Gaúcho.

+ FERA DO PASSADO: Já ídolo, Renato Gaúcho pode ser o maior do Grêmio

+ Veja as quatro outras decisões disputadas pelo Grêmio na Libertadores

+ Siga o Fera no Twitter!