Melhor africano do inglês em 2016 bate bola descalço em sua aldeia na Argélia

Descalço, em um estreito beco sem asfalto de uma aldeia simples da Argélia, seu país natal, Riyad Mahrez, eleito melhor jogador africano em 2016 e destaque do Campeonato Inglês no mesmo ano, aguarda seu futuro. De saída do Leicester, ele analisa propostas do Barcelona, do Arsenal e do Chelsea.

O jornal digital argelino DZFoot divulgou nesta sexta-feira em sua conta no Twitter um vídeo das férias do jogador em Beni Snous, uma aldeia pobre e pequena localizada no noroeste da Argélia próxima à fronteira com Marrocos.

Segundo a publicação, Mahrez, escolhido o melhor jogador do Campeonato Inglês na temporada 2015/2016, está tranquilo em relação ao futuro.

"Ao mesmo tempo que se fala do Barcelona, Arsenal e Chelsea, @Mahrez22 bate bola com os pés descalços em sua aldeia natal de Beni Snous", afirma o portal, com a hashtag #simplicité.

