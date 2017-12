Melhor jogadora da história, Marta completa 30 anos neste domingo

Doze vezes finalistas do prêmio de Melhor Jogadora do Mundo, com título em cinco oportunidades; maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 15 gols; maior artilheira da história da seleção brasileira, incluindo a masculina, com 103 gols. Pelos recordes, já é possível arriscar quem é a aniversariante deste domingo.

Melhor jogadora de futebol da história, Marta completa, neste domingo, 30 anos. Nascida em Dois Rios, em Alagoas, ela venceu o preconceito e hoje é a principal figura da modalidade no País, que ainda tem dificuldades de se desenvolver.

Revelada pelo Vasco, em 2000, Marta passou ainda pelo Santa Cruz, de Minas Gerais, entre 2002 e 2004, antes de ser negociada pela primeira vez para a Europa. Desde então, defendeu o Umeå IK-SUE(2004-08), Los Angeles Sol-EUA (2009), Santos (2009-10 e 11), FC Gold Pride-EUA (2010), Western New York Flash-EUA (2011), Tyreso FF-SUE (2012-14) e Rosengard-SUE (2014-presente).

Além dos feitos individuais, a atacante ainda soma sete campeonatos suecos (2005, 06, 07, 08, 12, 14 e 15) dois campeonatos americanos (2010 e 11), uma Copa do Brasil (2009), uma Liga dos Campeões (2003/04) e outra Copa Libertadores (2009). Pela seleção brasileira, foi bicampeã pan-americana (2003 e 07), bicampeã sul-americana (2003 e 10) e vice da Copa do Mundo (2007).

Confira a seguir alguns dos gols e lances mais bonitos anotados por Marta em toda sua carreira.