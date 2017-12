Melhor do mundo? ESPN põe zaga do Corinthians à frente de Juventus e Bayern

As estatísticas dizem muita coisa no futebol. Porém, também podem causar situações "constrangedoras" em mesas de discussões. Isso aconteceu nesta segunda-feira. Durante o programa "Bate-Bola", da ESPN Brasil, surgiu uma estatística de que a zaga do Corinthians, considerada a mais sólida do Brasil, possui números melhores do que a de clubes da Europa.

Segundo o levantamento, em 28 jogos disputados na temporada até agora, o Corinthians toma 0,57 gols por partida, menos do que times como Atlético de Madrid, Juventus, Tottenham e Bayern de Minique, defesas consideradas as melhores da Europa na atual temporada. O time alemão, nos 34 jogos que disputou no campeonato local, em que terminou campeão, tomou 22 gols, uma média de 0,64 gols por jogo.

Em comparação com o Palmeiras, campeão brasileiro de 2016, a média corintiana se destaca ainda mais, já que o alviverde teve 0,84 gols tomados por jogo em média.

Os adversários são diferentes e até mesmo o nível de jogo é outro, mas você acha que dá para fazer essa comparação? Dá para colocar o sistema defensivo do Corinthians como um dos melhores do mundo?