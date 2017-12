Memes do dia: noivo palmeirense e galo destruído em casa

A semana nunca foi tão longa para os torcedores do Palmeiras. No próximo domingo, contra a Chapecoense, o alviverde tem tudo para garantir seu primeiro título brasileiro em 22 anos. E tem gente até com problemas matrimoniais em função da histórica conquista palmeirense.

Pela primeira partida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, o Grêmio dominou o Atlético-MG em pleno Mineirão, abriu 3 a 1 e colocou uma mão e meia em seu primeiro título nacional em 15 anos. Assim como os palmeirenses, os gremistas não estão conseguindo segurar a ansiedade para a próxima quarta-feira.