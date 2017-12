O Lyon se manteve na quarta posição do Campeonato Francês com a goleada por 4 a 0 sobre o Toulouse, na manhã deste domingo, e o lance mais bonito da partida ficou para o final.

Aos 38 minutos do segundo tempo, quando placar já marcava 3 a 0 para o time da casa, o atacante Memphis Depay, recuperou a bola próximo ao círculo central e, dali mesmo, mandou para o gol e fez uma pintura, encobrindo o goleiro Alban Lafont. Depay, contratado do Manchester United na última janela de transferências, também havia feito o terceiro gol dos mandantes.

Após 29 rodadas na Ligue 1, o Lyon ocupa a quarta colocação do torneio, que garante vaga na Liga Europa 2017/18, com 50 pontos. O clube, no entanto, possui uma partida a menos que os rivais. Já o Toulouse é o 11º, com 36.