Menina barrada no estádio do Palmeiras vai entrar em campo com time

Você se lembra da Maria Eduarda, a torcedora de 7 anos do Palmeiras que foi barrada pela PM no último domingo, na entrada do Allianz Parque, por pintar o rosto com as cores do time? Então, como recompensa, a menina vai entrar em campo com o time do coração, segundo informações da Rádio Bradesco Esportes.

A torcida do Palmeiras fez uma campanha para que isso acontecesse. E deu certo. O diretor do time, Alexandre Mattos, anunciou que vai providenciar a entrada de Maria Eduarda na partida contra o Chapecoense no dia 27. E não poderia ser uma melhor ocasião: o jogo pode dar a taça ao clube do Parque Antártica.

Queremos ver nossa Guerreira Duda entrando de rosto pintado e de mãos dadas com nosso Guerreiro Dudu! #DudacomDudu pic.twitter.com/hALY9VWin4 — Turma do Chico Leone (@TCL515) 21 de novembro de 2016

