'Menina limpando lágrima' na TV ganha nova versão, agora com Neymar

Uma imagem viralizou no Instagram, principalmente entre a comunidade de fãs do Barcelona: uma foto em que uma garotinha de cerca de dois anos tenta enxugar, na tela da TV, as lágrimas de Neymar, enquanto o atacante chorava depois da eliminação do Barça diante do Juventus após o empate sem gols, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Trata-se no entanto, de uma montagem. A foto original pode ser vista neste link e é da mesma garotinha limpando o choro de um deputado japonês, acusado de corrupção.

Na legenda, a torcedora chamada Sara, que postou a imagem, marcou o próprio Instagram oficial do craque brasileiro - @neymarjr - para que o craque pudesse ver a imagem, que até essa sexta-feira já havia sido compartilhada quase 26.000 vezes.

"A inocência das crianças é algo lindo", escreveu uma seguidora.

O próprio Neymar parece jhá ter superado o assunto. Em post também no Instagram, o brasileiro escreveu: "O choro de hoje se tornará a alegria de amanhã .... TUDO PASSA e vida que segue !!! O que não posso perder é a alegria de viver e jogar futebol".

Confira: