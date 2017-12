Menino afegão gruda e não larga Messi antes de amistoso no Catar

Ainda no hotel em que o Barcelona estava hospedado em Doha, no Catar, o garoto afegão Murtaza Ahmadi já havia realizado seu grande sonho, de conhecer pessoalmente o maior ídolo, Lionel Messi. No entanto, tudo ficou ainda melhor no momento da partida entre o clube catalão e o Al Ahli.

Ahmadi entrou de mãos dadas com Messi no gramado do Estádio Al-Gharrafa e permaneceu agarrado ao argentino durante a foto oficial do jogo e também no minuto de silêncio, em respeito às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Ahmadi não queria que o sonho acabasse tão e deixou o campo apenas depois de ser carregado no colo pelo árbitro.