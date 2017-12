Menino de 10 anos aguarda seis horas para tirar selfie com Messi

Valeu a persistência para realizar o sonho mostrada pelo garoto Felipe, de 10 anos. Ele esperou por seis horas, pacientemente, no portão do local onde acontecia a festa de aniversário de 30 anos do craque Lionel Messi, em sua terra natal (Rosario, Argentina), para conseguir tirar o tão sonhado selfie com o jogador.

Segundo o relato publicado pelo Goal.com, Felipe percebeu o evento do jogador do Barcelona e resolveu esperar para tentar ver o atacante. Lá dentro, Messi celebrava com a noiva, Antonella Rocuzzo, com quem se casa no dia 30, familiares e amigos.

"Ele estava com um amiguinho, viu o festejo e me contou. Vimos Thiago e Mateo saírem com a avó, então, depois o amigo foi embora e meu filho ficou ali sozinho esperando um tempo mais", disse Horacio, pai do garoto, em entrevista ao diário La Capital.

E houve ainda um detalhe divertido. "A foto quem tirou foi Messi, assim não limparemos o telefone por um ano", disse sorrindo, deixando evitende a felicidade que o jogador proporcionou ao garoto.

