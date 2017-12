Menino desenha camisa do Cruzeiro com canetinha e ganha presente do clube

O garoto Denner Jonathan, de 12 anos, cruzeirense fanático, sempre sonhou em ganhar o uniforme oficial de seu time de coração, mas o preço - R$ 149,90 pela camisa - impedia a família de realizar seu sonho.

Muito criativo, o garoto acabou criando seus próprios uniformes com canetinha, desenhando numa camiseta branca, com direito aos mínimos detalhes, como os patrocinadores e a marca fornecedora de material esportivo. Ele também fez o uniforme número 1, numa camisa azul, com as inscrições em tinta branca.

Depois de as imagens caírem na internet, o perfil oficial do Cruzeiro no Twitter chegou a pedir ajuda à torcida para localizar o garoto, que foi encontrado em Pitangui, cidade de 25 mil habitantes, no centro-oeste de Minas Gerais. Até torcedores do Atlético ajudaram a achar o menino.

Denner agora vai receber o uniforme completo do Cruzeiro, que planeja inclusive levá-lo ao Mineirão para ver uma partida da equipe. Vai também ao CT da Toca da Raposa, conversar com os jogadores.

Ansioso, ele agora está feliz da vida. "Obrigado a todo mundo. Vou esperar agora o Cruzeiro ligar”, disse Denner Jonathan à reportagem do portal mineiro Superesportes.