Menino que chorou pelo PSG conhece o CT do clube com Thiago Silva

Após a virada histórica do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o garoto Davi Salvador, de cinco anos, ganhou as redes sociais após sua mãe publicar um vídeo dele chorando a queda do time francês.

Na gravação, o menino argumenta que "só o primeiro é o rei da Uefa" e que agora "o Barcelona é o líder". Então, a mãe questiona: "Mas você vai continuar torcendo para o PSG?". E ele responde que "sim": "E nunca mais vou torcer para o Barcelona".

Com a repercussão que ganhou no Brasil, Davi esteve nesta quinta-feira no centro de treinamento do clube, na França, e fez um tour pelo local ao lado do zagueiro Thiago Silva. Além de conhecer as instalações da equipe, ainda ganhou uma camisa do brasileiro e também bateu uma bola com ele.

Lembram do Davi, o menino de Fortaleza que apareceu chorando após uma derrota do PSG? Olhem onde ele está agora! https://t.co/SPEXXOtIES pic.twitter.com/e6aG9cWdPq — PSG Brasil (@PSGbrasil) 18 de maio de 2017

Esta não foi a primeira ação do Paris Saint-Germain com Davi. Poucos dias depois da publicação do vídeo, o próprio Thiago Silva e o atacante Edinson Cavani haviam gravado uma mensagem para o menino.

"É até difícil a gente dizer alguma coisa nesse momento, ver você chorando. Acho que dentro de campo foi o mais triste possível, mas ver uma criança como você, de seis anos, torcendo e nos apoiando, é muito gratificante, e com certeza isso vai nos dar mais força para seguir nessa nossa profissão que é dura. Depois desse vídeo, nossa motivação vai lá em cima. Muito obrigado pelo teu carinho", disse, emocionado, Thiago Silva.

À época, a diretoria do Paris também enviou à casa de Davi alguns presentes, como um boneco de Cavani, fotos autografadas pelos jogadores, um uniforme e uma bola do clube.