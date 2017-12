Menino que confundiu igreja com nome de jogador em desenho conhece ídolo

Em uma sala de primeira série na Toscana, a professora pediu para que os alunos desenhassem uma igreja, que em italiano se escreve "chiesa". Mostrando como a imaginação das crianças podem muitas vezes nos surpreender, Vittorio cumpriu a atividade de um jeito diferente. Ao invés de fazer uma igreja, o pequeno torcedor da Fiorentina desenhou Federico Chiesa, filho de Enrico Chiesa, atacante da seleção italiana na Copa de 1998.

A versão do atleta pintada a lápis de cor logo se espalhou pela internet. A repercussão foi tão grande que o clube promoveu o encontro do jogador com seu fã. Acompanhado por sua família, Vittorio visitou o centro de treinamentos da Fiorentina e conversou com seu ídolo , que autografou o famoso desenho e lhe deu uma camisa.