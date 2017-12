Menino que fez camisa de Romero com sacola vem ao Brasil ver jogo do Corinthians

Na última semana, ganhou grande repercussão entre os torcedores do Corinthians as fotos do garoto paraguaio Milner, de apenas oito anos, fã do atacante Angel Romero e que improvisou uma sacola de plástico como camiseta de sua seleção, desenhando o número 11 e escrevendo o nome do corintiano.

Pois nesta sexta-feira o garoto realizou o sonho de encontrar com seu ídolo, que, comovido com a história, convidou Milner para vir ao Brasil para conhecê-lo e até mesmo ir a um jogo do Corinthians na Arena. O encontro entre eles foi registrado no Twitter da seleção paraguaia e também no do Corinthians.

A história lembra o pequeno Murtaza Ahmadi, do Afeganistão, que em 2016 vestiu uma camisa de plástico com as cores da Argentina e o nome de Messi. A foto gerou repercussão mundial e o menino acabou ganhando um uniforme completo do craque do Barcelona.