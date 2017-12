Menino que usou sacola como camisa de Messi finalmente conhece o ídolo

No início do ano, um garoto afegão de cinco anos sensibilizou o mundo do futebol ao ser fotografado usando uma sacola plástica como uniforme da seleção argentina com o nome de Lionel Messi nas costas.

Depois de ganhar duas camisetas autografadas, uma da Argentina e outra do Barcelona, e uma bola de futebol do seu maior ídolo, o Murtaza Ahmadi finalmente completou seu sonho nesta segunda-feira. Ahmadi foi levado até Doha, no Catar, e conheceu pessoalmente o craque argentino. O clube espanhol viajou até o Oriente Médio para realizar um amistoso contra o Al Ahli, nesta terça-feira.