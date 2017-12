Menos de 1 ano após acidente, Follman se casa em Chapecó; fotos e vídeos

Menos de um ano depois do acidente com o avião da Chapecoense, em novembro de 2016, o ex-goleiro Jakson Follman se casou com Andressa Perkoviski na última sexta-feira, 20, em Chapecó. Nesta semana, foram divulgadas fotos e vídeos da cerimônia, na catedral da cidade, e da festa.

Na celebração, também estiveram presentes os outros dois atletas do clube catarinense que também estavam no voo, o lateral Alan Ruschel e o zagueiro Neto.

