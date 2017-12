Mesmo afastado, Felipe Melo parabeniza Palmeiras pelos 103 anos na internet

O volante do Palmeiras Felipe Melo, afastado do elenco há cerca de um mês, e cuja volta já é costurada pelo clube nos bastidores, deu os parabéns publicamente à equipe neste sábado, com um post em seu Facebook. O Palmeiras completa, hoje, 103 anos.

"Parabéns pelos 103 anos de vida, SE Palmeiras. Que venham muitos outros anos de glórias e alegrias", escreveu o 'Pitbull' em sua página, juntamente com algumas hashtags, entre elas #avantipalestra, e fotos suas com torcedores.

Os seguidores do jogador, quase de maneira unânime, responderam pedindo a volta de Melo. "Joga muito, volta monstro", apelou um. "Nosso maior presente seria você de volta", escreveu outro.

O afastamento de Felipe Melo se deu no fim de julho, pouco depois da eliminação para o Cruzeiro, na Copa do Brasil. Além de não se encaixar taticamente no esquema de Cuca, o volante discutiu com Cuca e desde então passou a treinar separadamente do restante do elenco. Essa situação fez os advogados do atleta entrarem com uma notificação extrajudicial com a alegação de assédio moral.

Na quarta-feira, porém, houve uma conversa entre os dois, a primeira desde o afastamento, que foi foi intermediada pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos, e teve como objetivo iniciar um entendimento.

