Mesmos torcedores aparecem em fotos irritados com Rooney, 4 anos depois

Incrível: com uma diferença de quatro anos, o atacante inglês Wayne Rooney, que hoje defende o Everton, irritou com seus gols os mesmos torcedores do Manchester City, que estavam nos mesmos lugares da arena do clube, o Etihad Stadium, em Londres.

O primeiro gol foi marcado há quatro anos, quando Rooney jogava pelo Manchester United, e o outro gol foi feito por ele neste fim de semana, com a camisa do Everton. Os dois gols foram fotografados - e os torcedores aparecem nas mesmas cadeiras e em poses semelhantes - um deles mostrando o dedo do meio para o jogador.

Depois de tuiteiros identificarem os torcedores, uma montagem com as fotos do passado e do presente foi feita e caiu na internet.

De tão compartilhadas as fotos, o próprio Rooney resolveu brincar com o fato em seu perfil Twitter e ironizar os adversários.

Ele postou uma das fotos comemorando em frente da torcida do City e legendou: "Sempre bom ver alguns rostos familiares".

Confira: