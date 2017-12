Depois da fase eliminatória da Liga dos Campeões, a Uefa realizou, nesta quinta-feira, 24, a cerimônia oficial de sorteio dos grupos da edição 2017/18. Depois da definição das chaves, também foram entregues os prêmios à melhor jogadora e ao melhor jogador da temporada anterior.

Cristiano Ronaldo ganhou o troféu, mas isso não importa (ok, importa bastante). Mas o que realmente virou febre nas redes sociais foi a brisa de Lionel Messi.

Durante uma entrevista ao lado do português e de Gianluigi Buffon, o terceiro concorrente ao prêmio, o camisa 10 do Barcelona ficou olhando para cima, completamente desligado do que estava acontecendo no plano terreno.

Obviamente, não demorou nem um segundo para que surgissem inúmeros vídeos, mensagens e fotos sobre o momento tranquilão de Messi. Muitos, inclusive, se identificaram com o argentino, lembrando dos momentos em que se desligam do trabalho ou das aulas.