Messi deixa estádio após sexto gol da Espanha sobre a Argentina; assista

Sem Messi, a seleção argentina foi presa fácil para a Espanha nesta terça-feira. Diante de uma empolgada torcida no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, o time da casa massacrou o adversário por 6 a 1. E quem viveu "dia de Messi" foi Isco, autor de três gols e uma atuação de gala.

Fora do segundo jogo consecutivo por desconforto muscular, Messi acompanhava a partida de um dos camarotes do estádio ao lado de Lanzini e foi flagrado saindo do local após o sexto gol da Espanha.

Nas redes sociais, os torcedores compartilhar com vídeo da saída de Messi e aproveitaram para afirmar que a seleção de Sampaoli depende do craque para garantir bons resultados. Confira todos os lances do jogo clicando aqui.

Veja a repercussão:

Messi cansou de ver a seleção passar vergonha e resolveu sair KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/huMSD3A6Ye — Madridista???? (@deboracr7sz) 27 de março de 2018

Messi foi embora após a Argentina levar o sexto gol. pic.twitter.com/YXrTVfg7lZ — Messimaniacas (@Messimaniacas_) 27 de março de 2018

eu vendo a argentina sem o messi pic.twitter.com/FAl4Go5NwA — ja (@fcbarcelonw) 27 de março de 2018