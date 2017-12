Messi surpreende no amigo secreto e diz a Neymar: 'Sinto sua falta'

O craque argentino e ídolo do Barcelona Lionel Messi continua sentindo muito a falta do ex-companheiro de equipe, o brasileiro Neymar.

Em uma uma mensagem gravada para a brincadeira "Neymar entre Amigos", um amigo secreto, levado ao ar pelo SBT, numa promoção do Instituto Neymar, e da qual participaram vários jogadores, Messi se emocionou.

"Bom, Ney, nós falamos praticamente tudo quando você deixou a Espanha, mas a verdade é que seguimos sentindo saudades de você. Gostaria de continuar dividindo o chimarrão com você nas manhãs com Luis (Suárez) no vestiário e muitas coisas. Mas sempre desejo o melhor para você esteja onde estiver e com certeza a gente vai se encontrar logo dentro ou fora de campo. Um abraço forte para você e se cuida", disse o argentino.

No programa, o brasileiro respondeu ao recado de Messi. "Irmão, obrigado por ter me escolhido... Escolhido não, foi sorte, né (risos). Para mim, você é um ídolo e um grande amigo. Um grande abraço, craque", afirmou Neymar.

O brasileiro comandou a brincadeira de amigo secreto com Messi, Suárez, Paulo Henrique Ganso, Marquinhos e Philippe Coutinho, entre outros jogadores. Em meio ao especial, foram exibidas imagens de ações sociais do Instituto Neymar em todo o mundo, como contribuição ao espírito natalino.