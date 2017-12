Messi demite assessora que cuidava de seu casamento por 'gastos excessivos'

Com um salário anual estimado em torno de R$ 120 milhões, e renda anual adicional com patrocinadores em torno de US$ 28 milhões, segundo a Forbes, o craque argentino do Barcelona Lionel Messi dispensou a assessora que vinha cuidando de detalhes de seu casamento com a modelo argentina Antonella Roccuzzo, faltando poucos dias para a cerimônia. O motivo teria sido o gasto excessivo com o enlace, marcado para o próximo dia 30.

O site espanhol ABC, que publicou as informações, disse em reportagem que o fato de a profissional de casamentos, Bárbara Diez, estar gastando além da conta teria irritado a família de Messi. Outros portais argentinos informaram ainda que a assessora teria trocado o local da cerimônia sem avisar.

A reportagem do ABC afirma que o pai do jogador, Jorge Horacio Messi, que lida com os assuntos financeiros do filho, foi quem demitiu Bárbara. Ele sugeriu que o número de convidados diminuísse, de 600 para 250, depois de ver os valores apresentados pela profissional, mas a conversa teria terminado em discussão e na demissão da profissional. O site informa ainda que ela estaria furiosa com a dispensa.

Dois outros assessores já foram contratados pela família de Messi e agora terão de correr contra o tempo para organizar o casamento, que ocorre na cidade argentina de Rosario, onde o craque do Barça e a noiva nasceram.