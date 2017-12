Messi doa R$ 862 mil para reforma de centro poliesportivo em Lanús

Por meio da Fundação Leo Messi, o craque argentino doou 4,3 milhões de pesos (R$ 862 mil) para a reforma do Poliesportivo Juan Piñeiro, na região de Remedios de Escalada, na cidade de Lanús. De acordo com matéria do jornal Clarín, o local passará por reformas nos banheiros, construção de vestiários, escritórios para a parta administrativa e também a instalação de luminárias e demarcações de caminho no chão.

"Em comparação aos outros locais esportivos do distrito, como o Velódromo, este parque sempre esteve abandonado. Nos últimos anos, boa parte das melhoras foram feitos pelos vizinhos. Até a grama da calçada nós cortamos uma vez", declarou Bernabé Silva, morador próximo ao parque ao jornal.

"Estamos muito gratos à Fundação porque nos permite fazer obras de grande magnitude para as crianças. Esta é uma conquista muito importante porque pela primeira vez uma entidade deste tamanho realizou uma intervenção importante em Lanús", disse o secretário de Esportes e Juventude de Lanús, Damián Sala.