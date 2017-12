Messi e C. Ronaldo se beijam em colagem em avenida de Barcelona

A três dia do "El Clásico", entre Real Madrid e Barcelona, uma das principais avenidas da capital catalã amanheceu com uma nova obra de arte, no mínimo, curiosa. Na parede externa de uma cabine de gasolina abandonada localizada no Paseo de Gràcia, o artista urbano local Tvboy instalou um adesivo que retrata Lionel Messi dando um beijo na boca de Cristiano Ronaldo. Na imagem, entitulada "O Amor é Cego", o argentino se equilibra na ponta dos pés para alcançar o português ao mesmo tempo em que segura uma rosa vermelha na mão direita.

Data do próximo confronto entre os gigantes espanhóis, 23 de abril também é marcado pelas comemorações ao Dia de São Jorge, padroeiro da Catalunha. Na tradição local, neste dia, as mulheres são presenteadas pelos seus namorados com uma rosa e, em troca, entregam um livro ao parceiro.

Segundo matéria do jornal local El Periódico, Tvboy não usa tintas, sprays ou stencils porque estas técnicas poderiam causar multas muito altas ao seu estúdio. Sendo assim, ele chega nos locais com as obras prontas e, em poucos minutos, as cola e aplica no local escolhido.

Ainda de acordo com a publicação, "O Amor é Cego" foi instalado em cerca de três minutos, pouco depois da meia-noite desta quarta-feira, momentos depois da eliminação do Barcelona para a Juventus, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Além desta obra mais recente, o Paseo de Gràcia possui outras quatro instalações de Tvboy.