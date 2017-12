Messi é eleito a celebridade latina mais bem paga de 2017; Neymar está na lista

A revista americana Forbes, fez a lista das celebridades latinas mais bem pagas de 2017. No topo do ranking aparece Lionel Messi. Em sexto lugar está o brasileiro Neymar.

De acordo com a publicação, Messi recebeu US$ 80 milhões, cerca de R$ 264,2. Já Neymar, ganhou US$ 37 milhões (R$ 122,2 milhões) este ano.

Além dos jogadores de futebol, Carmelo Anthony, jogador americano de basquete, Miguel Cabrera, Albert Pujols e Robinson Canó, jogadores de beisebol, estão entre os relacionados.

Veja a lista completa das celebridades mais bem pagas de 2017:

1º: Lionel Messi (R$ 264,2 milhões)

2º: Louis C.K. (R$ 171,7 milhões)

3º: Sofia Vergara (R$ 137,1 milhões)

4º: Bruno Mars (R$ 128,8 milhões)

5º: Jennifer Lopez (R$ 125,5 milhões)

6º: Neymar (R$ 122,2 milhões)

7º: Carmelo Anthony (R$ 107,3 milhões)

8º: Miguel Cabrera (R$ 100,1 milhões)

9º: Albert Pujols (R$ 90,2 milhões)

10º: Robinson Canó (R$ 87,8 milhões)