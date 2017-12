Messi e esposa fazem tatuagem para comemorar casamento: 'Para sempre'

O casamento de Lionel Messi e Antonella Rocuzzo movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, sendo o assunto mais comentado pelos fãs do craque argentino. E ninguém parece que está mais feliz do que o próprio casal. Tanto é que eles decidiram "imortalizar" a união com uma tatuagem.

Em foto postada no Instagram de Antonella, ela mostra as mãos dela e de seu marido. Além das alianças, dá para ver uma tatuagem com os dizeres 30 de junho de 2017, data do casamento deles, em números romanos. Na legenda, ela escreveu "para sempre".

Enquanto isso, Messi também usou as redes sociais para festejar o matrimônio e agradecer o carinho dos fãs: "Muito obrigado a todos por nos acompanhar em um dia tão especial".