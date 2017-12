Messi e Mascherano viram nome de ruas que se cruzam na Argentina

Cinco vezes escolhido o melhor jogador de futebol do mundo, Lionel Messi virou nome de rua em um conjunto habitacional na Argentina. O mais curioso é que a rua "faz esquina" com outra em homenagem ao craque argentino e do Barcelona Javier Mascherano. As duas vias integram bairro novo construído em San Vincente, no quilômetro 64 da Estrada Nacional 14, na província de Misiones, no nordeste do país.

A área residencial do distrito chamado Sagrada Família possui centenas de casas, muitas deles ainda sem inquilinos. A imagem da intersecção com os dois craques rodou o mundo, sendo publicado por diversos sites argentinos e de outros países. Será que a moda vai pegar?