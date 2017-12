Messi 'é muito mais simples' do que Cristiano Ronaldo, afirma campeão mundial

Campeão da Copa do Mundo de 1978 no comando da Argentina, César Luis Menotti comparou os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Para o ex-técnico, o jogador do Barcelona "é muito mais simples" do que o seu rival.

"Messi é um anjo. Além da genialidade que sempre nos surpreende, o que mais me assombra é a simplicidade do seu jogo. Todo o seu futebol está concebido a serviço do jogo coletivo. Messi pode ficar três minutos sem tocar na bola, mas sempre está atento e pensando em como vai ser sua próxima jogada e qual vai ser a participação dos seus companheiros", escreveu em coluna publicada no jornal espanhol Sport.

Além dos elogios, o texto faz comparações entre Messi e Cristiano. "Quando tem dificuldade para finalizar, Messi não tem dúvidas: busca a assistência. É isso que o faz diferente de Cristiano Ronaldo, que precisa fazer gols sempre para dizer 'eu estou aqui'. Messi não precisa. Não precisa sequer marcar um gol, porque sua presença é a construção do futebol de sua equipe. Ele é muito mais simples".

Menotti também cita a Copa de 2018 e ressalta a sua torcida para a seleção brilhar com o argentino: "Ver um gol de Messi sem chuteira, como no último clássico, é a expressão máxima de seu compromisso com o jogo coletivo. Tomara que a Argentina tenha este nível na Copa. O seu jogo me encanta e me faz sonhar com o seu crescimento".