Messi e Suárez fazem altinha em resort com diária de até R$ 52 mil

Aproveitando os últimos dias de férias, Lionel Messi, Antonella Rocuzzo e seus filhos fizeram uma surpresa e se juntaram a Luis Suárez e Sofia Balbi em Antígua e Barbuda, no Caribe.

Após fotos no mar e nas praias, Messi publicou um vídeo dele jogando altinha na piscina com Luis Suárez.

Los chicos divirtiéndose The boys having fun Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi) em Jul 9, 2017 às 2:24 PDT

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, os dois jogadores estão hospedados no resort Jumby Bay, com diárias que vão de R$ 3,774 a R$ 52,506.

As acomodações do local variam entre quartos de 73 m², suítes de até 159 m², "villas" de três quartos de até 418 m² e casas para aluguel com até oito quartos e medida máxima de 1,672 m².

