Messi e Suárez derrubam drone em desafio de emissora de TV japonesa

Depois de um belo desempenho dentro de campo no último fim de semana pelo Campeonato Espanhol, Lionel Messi e Luis Suárez tiveram um desafio que, pode se dizer, foi mais complicado do que os 4 a 1 que o Barcelona aplicou no Espanyol, seu maior rival na Catalunha.

Nesta segunda-feira, os atacantes participaram de programa de uma emissora de TV japonesa em que foram desafiados a acertar um drone controlado por um piloto profissional. Com um minuto de tempo para ambos tentarem juntos, o uruguaio conseguiu acertar o alvo a sete segundos do fim. E mostrou mais pontaria do que Messi.