Messi estrela campanha de tratamento para crianças que sofrem com câncer

O Barcelona mostrou seu lado "humano" ao colocar sua maior estrela, Lionel Messi, para apoiar e incentivar o tratamento de crianças que sofrem com câncer no SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, maior centro especializado na doença em todoaa Europa.

No vídeo, Messi, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, aparece surpreendendo algumas crianças que sofrem com a doença, aparecendo como a "sombra" delas, em um claro recado de que o câncer pode ser superado e essas crianças tem um futuro brilhante pela frente.

Assista ao vídeo: