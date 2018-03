Messi explica causa dos vômitos: 'chocolates, alfajores e refrigerante'

Se você acompanha a carreira de Lionel Messi há algum tempo já deve ter visto o craque do Barcelona vomitar durante algumas partidas. Em entrevista à América TV o argentino explicou que o motivo dos repetidos episódios terem cessado: reeducação alimentar.

O argentino de 30 anos conta que a adoção de cardápios saudáveis foi determinante para se livrar dos vômitos em campo. "Comi mal durante muitos anos, já com 22, 23 anos. Eram chocolates, alfajores e refrigerante. Agora como bem. De vez em quando tomo um vinho, mas que não me faz mal", contou.

Os vômitos misteriosos eram corriqueiros na carreira de Messi e a imprensa começou a especular os motivos. "Falaram muitas coisas. No fim, eu melhorei e não tive mais", explicou Messi.

O craque do Barcelona vomitou durante clássico contra o Real Madrid, em 2011. Em 2012 se repetiu no duelo contra o Sevilla. No mesmo ano aconteceu outras três vezes, nas partidas contra a Bolívia, Athletic Bilbao e Levante. Na final do Mundial de 2014, o camisa 10 voltou a passar mal.

Na época, Messi não sabia o porquê dos vômitos. O argentino recorreu a terapia emocional (Florais de Bach), mais alimentação balanceada, sob a supervisão do nutricionista italiano Giuliano Poser.