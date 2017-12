Messi fez assistência para último gol do Barcelona usando apenas uma chuteira

Você provavelmente já viu e reviu várias vezes os gols e melhores momentos da vitória por 3 a 0 do Barcelona sobre o Real Madrid, neste sábado, 23, no Santiago Bernabéu, certo? Mas você percebeu que Messi fez a assistência para o último gol usando somente uma chuteira?

O craque argentino perdeu a chuteira direita na disputa com o lateral brasileiro Marcelo, na lateral direita do ataque barcelonista. Mesmo sem ela, Messi continuou avançando para dentro da área e tocou com a esquerda para Aleix Vidal, na entrada da área, que bateu rasteiro e fechou o placar na capital espanhola.

O lance pode ser visto na marca de 1min43seg do vídeo abaixo.

