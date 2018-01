Messi ganha presente de artista especialista em customizar chuteiras

A designer e artista Lili Cantero presentou Messi com uma de suas chuteiras customizadas que mais parecem obras de arte. A paraguaia utilizou o Adidas Nemeziz para criar um modelo especial ao craque. Nas cores do Barcelona e da Argentina, as chuteiras trazem momentos marcantes da carreira do jogador e da vida pessoal, como pequenos retratos de sua esposa, Antonella Roccuzzo e seus filhos.

"Essas chuteiras foram enviadas da minha oficina para Barcelona como um presente ao jogador. Elas são totalmente pintadas à mão. As chuteiras são inspiradas na vida de Messi, narrando com imagens sua história e como ele trabalhou duro para chegar ao topo", escreveu a artista em seu Instagram.

O modelo foi feito especialmente para Messi como peça única e não será comercializada, pelo menos até o momento. Lili Cantero já criou desenhos sob medida para vários jogadores da seleção paraguaia, entre eles Derlis González e Cristian Riveros.