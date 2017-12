Messi gastou fortuna para 'tirar' vizinho barulhento de perto, diz colega

Lionel Messi realmente não gosta de ser incomodado. Cansado do excesso de festas e barulho de seus antigos vizinhos, o craque argentino tomou uma decisão drástica: desembolsou um milhão de euros e comprou a casa ao lado da que vive com sua esposa e seus dois filhos. Quem revelou isso foi Rakitic, seu companheiro no Barcelona.

"Com os vizinhos não tenho nenhum problema. Não igual ao Messi, quando comprou uma casa em Castelldefels (município em Barcelona). Os vizinhos eram um pouco barulhentos, então Leo teve que comprar a casa para ter paz", revelou o croata, em entrevista ao jornal Novi List, relembrando de um caso registrado em 2013, quando o argentino se mudou para a cidade de Castelldefels, mas começou a ter problemas com o vizinho. Tudo começou quando os antigos donos decidiram alugar quartos na residência, que passou a ser palco de festas constantes.

Ya en casa con la familia y unos buenos mates !!!! Los amo Uma foto publicada por Leo Messi (@leomessi) em Set 17, 2016 às 10:08 PDT

Na ocasião, o craque, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, tentou amenizar o seu incômodo aumentando os muros de sua residência, algo que foi vetado pelo governo espanhol. Messi, então, não teve outra alternativa a não ser "abrir o bolso" e desembolsar um bom dinheiro para garantir a sua paz.