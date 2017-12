Messi imita Neymar em foto com a mãe e vinho ainda mais raro

O craque Lionel Messi postou uma pequena provocação ao colega de Barcelona Neymar nas redes sociais. Em foto no Instagram, o argentino aparece abraçado à mãe, Celia, e com duas garrafas do vinho espanhol Vega Sicilia, das safras de 1960 e 1987. A bebida é a mesma ostentada por Neymar em uma imagem bastante parecida compartilhada na segunda-feira, 23.

Com ângulos e composição parecidas, as imagens têm uma diferença principal: a de Messi tem duas garrafas de vinho, uma delas de 1960, uma safra ainda mais antiga que a adquirida por Neymar (que era de 1976). Enquanto as bebidas do argentino custam cerca de R$ 3 mil e R$ 2 mil, a do camisa 10 da seleção tem o preço médio de R$ 2,5 mil em lojas espanholas.

Em outra foto, Messi registrou a mãe assoprando o bolo do aniversário de 57 anos. "Festejando o aniversário da velinha", brincou.